Strappa con un morso l'orecchio della fidanzata, al culmine di una lite. La grave violenza a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 12:34 - 25 Novembre 2018

Triste vicenda accaduta nel riminese, proprio in occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. E’ accaduto a Cattolica nella notte tra sabato e domenica: una coppia di ragazzi, lei 35 anni e lui 31, originari della Provincia di Perugia, si trovava in Riviera per trascorrere la serata all'interno di un locale. Tra i due è scoppiata una lite, sfociata in un'aggressione da parte del ragazzo, che ha morso l'orecchio destro della 35enne, strappandone una parte. Dopo il grave gesto, il 31enne è scappato, venendo però rintracciato dai Carabinieri di Riccione e Cattolica e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, con l'accusa di lesioni persoali gravissime. La donna aggredita è stata portata all'ospedale di Cattolica.