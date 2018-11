I riflettori di Rai Uno 'La Prova del cuoco' in diretta dal Mercato Coperto di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:20 - 25 Novembre 2018

La fortunata trasmissione di Rai Uno 'La Prova del cuoco' , condotta da Elisa Isoardi, sbarcherà durante la settimana al Mercato Coperto Centrale di Rimini. Saranno toccate le varie aree della struttura, dall'ortofrutta fino al settore del pesce e la macelleria. “Avremo la troupe ospite tutte le mattine per i collegamenti in diretta che dovrebbero essere fatti alle 11,45 circa”, spiega Marziano Tamburini per il Mercato Coperto. Spazio anche al 'borsino' della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini. Lunedì la prima puntata della settimana parlerà del prezzemolo.