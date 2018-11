Volley B2 femminile, la Caf Acli Stella si impone al tie break: 3-2 al Pianamiele Bologna

Sport

Rimini

| 11:11 - 25 Novembre 2018





Vittoria sudata al tie break per la Caf Acli Stella davanti al suo pubblico: 3-2 al VTB Pianamiele Bologna alla vigilia appaiata in classifica alle riminesi; comunque un buon risultato ottenuto con impegno e volontà di vittoria senza la palleggiatrice Bigucci infortunatasi nel riscaldamento. Top scorer del match i due capitani, Nasari e Bughignoli.

Nel primo set CAF ACLI STELLA ha mostrato la determinazione: con Bologna in vantaggio per 21 a 19 recupera nel finale. Nasari in battuta mette in difficoltà la difesa avversaria e permette a Gugnali con due muri consecutivi e un attacco finale di portare la CAF ACLI STELLLA al 25-22.

La medesima situazione si è verificata al contrario nel secondo set in cui la CAF ACLI STELLA ha raggiunto il 22-17 ma grazie alla potente battuta di Mazza la squadra di Bologna piazza un break di 8-0 rimonta e chiude il set sul 22-25.

La CAF ACLI STELLA reagisce nel terzo parziale. Dopo essere stata in svantaggio si porta sul 23-23 e in un avvincente punto a punto passa per 28-26 con Gugnali protagonista con una battuta vincente e un muro. Da mettere in rilievo la prova della giovanissima Bianchi Nicole (al suo esordio) che sostituisce Bobo Bologna sul 10-15 e gioca da par suo l’intero set con 7 punti.

Ancora ribaltamento di situazione nel quarto set in cui il vantaggio delle bolognesi si fa consistente (12 a 23) e nonostante con Nasari in battuta la squadra riminese si avvicina fino al 18-23 con la partita che termina a favore del Bologna.

Si va quindi allo spareggio del quinto set che vede CAF ACLI STELLA subito determinata: sempre in vantaggio finisce con un attacco vincente di Nasari che stronca qualsiasi i velleità delle ragazze bolognesi.

Prossimo appuntamento sabato 1 dicembre ore 20,30 altra gara casalinga con Campagnola Reggio Emilia.



IL TABELLINO



CAF ACLI STELLA RIMINI - V.T.B. PIANAMIELE BOLOGNA 3-2



CAF ACLI STELLA: Ambrosini 1, Nasari 21, Gugnali 15, Francia 12, Tomassucci 10, Bologna 6, Bianchi 7, Jelenkovic 1 (lib), Costantino 0, Mazza 0, nnee: Bascucci, Bigucci, Cit, Serafini (lib2). All. Mussoni

PIANAMIELE BOLOGNA:Taiani 14, Pavani 8, Mazza 16, Bughignoli 27, Costantini 11, Tesanovic 7, Volontè 1, Palmese 0, Guerra 0, Garagnani lib1, Muraca Lib2, Tripoli ne. All. Casadio.

Parziali: 25-22, 22-25, 28-26, 18-25, 15-10



Classifica: Bleuline Libertas Forlì 18, CSI CLAI Imola 16*, Gramsci Pool Reggio E. 16, Rubierese 14, , Arbor Reggio E.13, Emanuel Riviera Rimini 13, Liverani Lugo 12, Esperia Cremona 11*, Caf Acli Stella Rimini 8, Fruvit Rovigo 7*, Pianamiele Bologna 7, Civiemme Campagnola RE 4, My Mech Cervia 2*, Calerno S.Ilario RE 0

(*una partita in meno)