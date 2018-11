Boom di aspiranti traduttori, tutti esauriti i posti del concorso del liceo San Pellegrino

Attualità

Rimini

10:25 - 25 Novembre 2018

Da 150 sono stati estesi a 220 e sono andati subito esauriti i posti disponibili per partecipare al Premio “Looking for Talent”, il concorso in lingua inglese organizzato dal Liceo Linguistico San Pellegrino riservato agli alunni di classe III delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Rimini, Pesaro-Urbino e della Repubblica di San Marino.

Il concorso ha visto anche quest’anno la collaborazione attiva degli studenti del Liceo, che hanno svolto le attività di iscrizione e vigilanza, offrendo un importante contributo alla realizzazione del concorso.

“Looking for talent” prevede da regolamento la consegna di premi in denaro alle tre migliori prove: 500 euro al 1° arrivato, 300 euro al 2° e 200 euro al 3° classificato. Dal quarto al decimo classificato saranno premiati con un dizionario in lingua inglese. I nomi dei primi dieci classificati, inoltre, saranno pubblicati sul sito liceo.fusp.it. La cerimonia di premiazione è in calendario per sabato 19 gennaio 2019.