Basket C Silver, Dulca Santarcangelo senza pietà contro Castenaso: 79-49. Per Fornaciari 30 punti

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:58 - 25 Novembre 2018

Prestazione convincente per i Dulca Angels Santarcangelo che dominano Castenaso. Alla fine il tabellone è impietoso: 79-49. Già nel primo quarto la squadra di casa impone il proprio gioco con un parziale di 6-0: protagonisti De Martin, preciso dalla lunetta, e una buona difesa. Al quinto minuto il punteggio dice 12-2 e coach Castelli è costretto al timeout. Sul finire del quarto Castenaso si mette a zona e si accende Fornaciari. Bomba più contropiede e il quarto si conclude sul 22-13 per i Clementini. Secondo quarto sempre con Fornaciari protagonista ben coadiuvato da Russu e De Martin. Ricky è incontenibile (21 punti all’intervallo). Coach Castelli prova con un tecnico a scuotere i suoi ma è il solo Ballini a dare qualche segno di vivacità. All’intervallo il punteggio dice 46-28 Angels. Al rientro dagli spogliatoi polveri bagnate per entrambe le squadre. Castenaso grazie alla zona rientra timidamente sul -12 poi di nuovo Russu, Fornaciari e Colombo spingono sull’acceleratore: il quarto termine sul 56-38. Nell’ultimo quarto gli Angels non lasciano le mani dal manubrio e continuano e difendere forte, ne scaturiscono una serie di contropiedi spettacolari e anche una schiacciata del solito Fornaciari (30 punti, con 12 su 18 al tiro). Nel finale gloria anche per Massaria, Alviti e Buzzone autore di 4 punti su assist di Russu. Degne di nota anche la prove di De Martin (15 rimbalzi), i 7 punti di Colombo con 2 stoppate e Russu con 14 punti e ben 6 assist. Ora per i santarcangiolesi l’insidiosa trasferta di Castelfranco Emilia, altra squadra che naviga sul fondo della classifica.

Il tabellino

Angels: Zannoni 6, Colombo 7, Lucchi 3, Fusco 3, Russu 14, Alviti, Raffaelli, Buzzone 4, Fornaciari 30, Massaria, De Martin 12. All. Evangelisti.

Castenaso: Recchia, Malverdi, G.Ballini 9, Baietti 5, Righi 9, Capobianco 7, Ginevri, Cantore 4, P. Ballini 13, Zucchini 0, Quarantotto 2. All. Castelli.

Arbitri Fusetti, Fioriti.

Parziali : 22-13 46-28 56-38 79-49