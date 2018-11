Volley B, la Rovelli Morciano all'asciutto anche a Modena: altro ko per 3-0

Sport

Morciano di Romagna

| 20:02 - 24 Novembre 2018

Ancora una trasferta amara per la Rovelli, ancora a digiuno di punti. Troppa carenza in ricezione, nella piccolissima palestra modenese del Villadoro (al limite della agibilità per la terza serie nazionale) per poter impensierire a dovere i padroni di casa, una squadra ben messa in campo, ma nulla più. Tutti i set sono stati in equilibrio fino a metà, poi una leggera spinta dei modenesi in battuta permette agli emiliani di fare l’allungo decisivo. In attesa di novità dal fronte mercato, la Rovelli deve stringere i denti e credere in una inversione di tendenza.

IL TABELLINO

VILLADORO MODENA - DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO 3-0

Zanni M. 5, Bevilacqua 14, Sala 5, Ferrari 4, Dombrovsky 3, Mocelli 11, L1 Managlia, Baraldi 7, Zanni N. 5, Giovenzana 0, Montorsi, Ronchetti. Ne. Prato. All. Serafini.

DOLCIARIA ROVELLI : Stella 5, Morichelli 13, Omaggi 3, Vanucci 2, Kiva 4, Fabbri 5, Maggioli (libero), Facchetti 8, Daniel. Ne. Benini. All. Rovinelli. Vice. Passamonti.

ARBITRI: Giannino-Panaia

PARZIALI: 25-18, 25-19, 25-19



VILLADORO : b.s. 9 ace 9 muri 3 errori 9

ROVELLI : b.s. 10 ace 1 muri 4 errori 10