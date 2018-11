Sport

Rimini

| 19:24 - 24 Novembre 2018

Il Nuovo Motoclub Renzo Pasolini in collaborazione con il Comune di Rimini ha organizzato un incontro pubblico per festeggiare la splendida stagione mondiale in Moto3 di Marco Bezzecchi. L'appuntamento è per martedi 4 dicembre dalle 21 al Museo di Rimini in via Tonini. Sarà anche l'occasione per augurargli il memeglio per la nuova avventura che lo attende in Moto2 nel 2019 in sella alla KTM del team Tech3. L'incontro è aperto a tutti.