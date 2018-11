FOTO e VIDEO: inaugurato Riccione Ice Carpet con la lunga pista di pattinaggio su ghiaccio

Attualità

Riccione

| 17:38 - 24 Novembre 2018

Sabato in viale Ceccarini ha inaugurato l’attesa pista del ghiaccio all'interno del format Riccione Ice Carpet. La pista, lunga oltre 140 metri posizionata in viale Dante, sarà frequentata da più di 3000 pattinatori al giorno. In occasione della cerimonia, il passaggio dei cavalli alati sul tappeto color ghiaccio. Foto e video di Amato Ballante.







Con uno show di cavalli alati, ancelle e pattinatori sul ghiaccio ha inaugurato oggi pomeriggio Riccione Ice Carpet, il format natalizio della città di Riccione, due mesi di spettacoli, eventi e allestimenti che trasformeranno la Perla Verde in un unico grande palcoscenico.

La galleria di luci di viale Ceccarini ha accolto l’incedere maestoso ed elegante di due cavalli bianchi e alati preceduti da ancelle che hanno dato il via al grande show inaugurale. L’originale quadro equestre, Magnifique, in arrivo direttamente dal Gala d’Oro di Fieracavalli, per la prima volta si è mostrato all’aperto e al grande pubblico per promuovere il Natale a Riccione in una forma inedita e scenografica. Dopo la particolare sfilata sull’ice carpet sono saliti sul palco per i saluti, presentati da Vanessa Villa, il sindaco Renata Tosi e l’assessore al turismo Stefano Caldari, insieme a Salvo Ferrara di FMedia, l’agenzia che cura la pista di ghiaccio e ha firmato lo spettacolo di oggi pomeriggio, e Kate Fretti in rappresentanza della Fondazione Simoncelli, anche per questa edizione partner della pista che porta il nome del SIC.

In chiusura è andato in scena lo show della compagnia di Ghiaccio Spettacolo, l’unica compagnia stabile in Europa di professionisti dello spettacolo sul ghiaccio, che ha incantato il pubblico con le evoluzioni e le coreografie di star internazionali come Andrea Venturi, Dario Betti, Luca Dematté, Marco Garavaglia, Alessandra Cernuschi, Ksenia Bezsolitsina.

I prossimi appuntamenti di Riccione Ice Carpet sono il 1° dicembre con l’arrivo di Babbo Natale nella casetta in piazzetta del Faro e l’8 dicembre con l’accensione del grande albero di Natale sul ponte del portocanale in viale Dante.