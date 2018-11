Calcio D, non riesce la rimonta al Forlì sul campo della capolista Matelica: ko per 2-1

Sport

Forlì

| 17:08 - 24 Novembre 2018

La corazzata Matelica non accenna a fermare il suo passo e batte anche il Forlì per 2-1 portando a otto le lunghezze di vantaggio sul Cesena (che ha un partita in meno). Primo tempo di marca Matelica che ipoteca il match segnando due reti, nella ripresa meglio il Forlì di mister Protti (foto da pag. fb del club) che accorcia le distanze e sfiora il pareggio.

Alla prima occasione la capolista va in gol. Al 15' lancio di Lo Sicco in profondità per Margarita, che grazie ad un indecisione tra il portiere e difensore ospite si ritrova tutto solo avanti alla porta e non sbaglia. Al 26' squadra vicino al raddoppio: Angelilli scarica per Lo Sicco, che calcia in porta, ma Mordenti manda in angolo. Al 27' il raddoppio: sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Lo Sicco è Benedetti che calcia al volo e firma il 2-0. Al 34' ancora occasione per il Matelica: triangolazione in area tra Angelilli e Dorato, ma il Forlì si salva all’ultimo.

Nella ripresa al 17' i Galletti accorciano le distanze con Graziani. E al 37' sfiorano il pareggio con un tiro dalla distanza di Cortesi: la palla esce di poco. Ancora occasione per il Forlì al 39’ con Ambrosini, ma calcia alto. Dopo cinque minuti di recupero la partita termina 2-1.

Il tabellino

Matelica-Forlì 2-1

Matelica: Avella, Arapi, Riccio, Cuccato, Lo Sicco (Favo), Benedetti, Angelilli (Franchi), Pignat, Dorato (Santeramo), Margarita (Fioretti), Bittaye (19 Bugaro). All: Tiozzo.

Forlì: Mordenti, Nigretti, Baldinini, Brunetti, Prati, Ambrosini, Castellani Graziani), Croci (Venturi), Gabrielli, Ballardini (Vesi), Cenci (Cortesi). All: Protti.



Reti: 27' pt. Benedetti, 15' Margarita, 17' st. Graziani

Note: ammoniti Margarita, Bittaye, Angelilli, Cortesi. Recupero: 0’ e 5’.