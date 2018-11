Calcio serie D, è pareggio nell'anticipo tra Sammaurese e Santarcangelo (1-1)

Sport

San Mauro Pascoli

| 16:52 - 24 Novembre 2018

Allo stadio Macrelli termina in parità (1-1) l'anticipo della 14esima giornata tra la Sammaurese e il Santarcangelo.

Nel primo tempo gli ospiti provano a fare la partita, ma la Sammaurese, attenta e guardinga, si ripropone sempre con maturità, controllando le sfuriate rivali e giocando con consapevolezza. Si arriva all'intervallo a reti inviolate, poi, a inizio ripresa, i giallorossi, dopo aver aspettato il momento giusto, dimostrano il loro valore e calano l'asso, passando avanti grazie al sigillo dell'implacabile bomber Zuppardo (foto pag fb del club) al 7'.

La formazione di Galloppa non ci sta a perdere e dà il tutto per tutto, tentando il possibile per raggiungere il pareggio. I gialloblù insistono e riescono nell'intento al 25' quando Bondioli impatta il risultato.

Nel finale entrambe le compagini cercano la via del gal (importante chance per i padroni di casa all'89'), tuttavia le difese rimangono impenetrabili e il punteggio rimane invariato. Mercoledì sfida di Coppa contro la capolista Matelica.



IL TABELLINO

SAMMAURESE-SANTARCANGELO 1-1

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Soumahin, Rosini, Santoni, Lombardi N, Lombardi L (16' st. Merciari), Errico )34' st. Pieri), Zuppardo, Bonandi, Louati. A disp: Hysa, Paterni, Alberighi, Maggioli, Sapucci, Diop, Toromani. All Mastronicola

SANTARCANGELO: Battistini, Mancini, Pigozzi, Cascione, Bondioli, Maini, Peroni, Dhamo (4' st. Corvino), Falomi (26' st. Bernardi), Galeotti (10' st. Cinque), Merlonghi (19' st. Guidi). A disp: Moscatelli, Guglielmi, Broli, Fuchi, Moroni, Bernardi. All Galloppa

Marcatori: 7' st.Zuppardo, 25' st. Bondioli

Note: ammoniti Louati, Merlonghi.