Volley A2 donne, l'Omag ospita l'ostico Cus Torino: tre punti per riprendere la marcia

San Giovanni in Marignano

16:08 - 24 Novembre 2018

Dopo l’amara trasferta siciliana, la Omag torna in campo domenica (ore 17) determinata più che mai per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A2 di volley femminile. Sulla strada della squadra di coach Saja il Barricalla Cus Collegno delle ex Lanzini e Agostinetto e della giovane palleggiatrice riminese Elisa Morolli. La sconfitta maturata domenica scorsa dalla compagine marignanese in quel di Marsala ha evidenziato segnali di deconcentrazione, già in parte mostrati anche la domenica precedente contro Montecchio. Ora diventa importantissima per la classifica la sfida contro le piemontesi in quanto assegnerà gli accoppiamenti per la Coppa Italia. Il CUS Collegno, pur mantenendo l'ossatura della scorsa stagione, ha ingaggiato giocatrici interessanti provenienti dalla massima serie. A cominciare dalla schiacciatrice colombiana Amanda Coneo , la centrale Martinelli, anche lei come Coneo la stagione scorsa alla Sab Grima Legnano, la schiacciatrice Aurora Camperi da Mondovì, il libero Gamba da Filottrano, la centrale Noura Mabilo da Caserta e la palleggiatrice Garrafa ex settimo Torinese. Confermate invece l’indiscusso capitan Gobbo, alla sua sesta stagione con le Cussine, Fiorio in banda, Agostinetto e Lanzini, la palleggiatrice Morolli, l'opposto Vokshi e la schiacciatrice Poser. Caratteristica distintiva di coach Marchiaro è quella di impiegare in ogni match tutta la rosa a disposizione, non consentendo così tattiche e strategie alle squadre avversarie.

Coach Saja come di consueto si affiderà al sestetto titolare con Battistoni in regia, Manfredini opposto, Saguatti e Fairs in banda, Caneva e Lualdi al centro e Gibertini libero.

Coach Marchiaro dovrebbe schierare Morolli in palleggio, Agostinetto opposto, al centro capitan Gobbo e Martinelli, schiacciatrici Coneo e Fiorio, Lanzini libero.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale della società e sul canale YouTube al seguente link https://youtu.be/2PrGsbDwi0M

IL PROGRAMMA

Conad Olimpia Teodora Ravenna - Sigel Marsala

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio - Cuore Di Mamma Cutrofiano

Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo - Delta Informatica Trentino.

Riposa: Bartoccini Perugia