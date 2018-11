Basket D, il Bellaria ad Argenta cerca la vittoria che significa primato in classifica

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:28 - 24 Novembre 2018

Sabato delle grandi occasioni per il Bellaria Basket, che va a far visita a quella Cestistica Argenta, capace di regalare la sconfitta più amara della stagione dei biancoblu. Non era campionato, bensì Coppa Marchetti, ma il ricordo è ancora vivo nelle menti di Tassinari e compagni, decisi più che mai a rifarsi. La posta in palio è alta, con una vittoria la squadra di Domeniconi salirebbe in cima alla classifica, raggiungendo Forlimpopoli, sconfitta venerdì sera da Ferrara: sarà una dura battaglia, ma i bellariesi sono pronti a combattere, così come è pronto Andrea Mazzotti.

“Siamo a sette vittorie con una sola sconfitta - attacca il playmaker biancoblu - non era facile, dato che in squadra siamo in molti ad essere arrivati solo quest’anno. Ciononostante si è creato un bel gruppo affiatato, con più esperti e meno esperti che lavorano assieme per raggiungere i nostri obiettivi. Per fare questo, dobbiamo allenarci di più assieme, dato che molti giovani sono impegnati anche in altri campionati, anche perché sotto l’aiuto dei vecchi, i giovani stanno migliorando sempre di più. Quella di Argenta sarà una partita davvero tosta, loro sono un’ottima squadra, molto ambiziosa, ma noi andremo là portare a casa due punti: siamo consapevoli dell’importanza della partita, ma il campionato è ancora lungo e il risultato non condizionerà il nostro lavoro e il nostro impegno”