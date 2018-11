Cronaca

Rimini

| 15:03 - 24 Novembre 2018

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle quattro in via Dante, due donne e due uomini hanno iniziato a discutere in modo animato. Sul posto è intervenuta la Polizia: uno dei due uomini si era già allontanato, dopo aver colpito l'altro con un pugno. Le persone coinvolte nella discussione si conoscevano tutte. L'uomo ferito, con ecchimosi al volto, si è avvalso delle cure del personale del 118, intervenuto con un'ambulanza.