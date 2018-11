Grida e spintoni, scoppia il caos di notte in via Sirani a Rimini: deve intervenire la Polizia

Cronaca

Rimini

| 15:02 - 24 Novembre 2018

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle due, la Squadra Volante della Polizia di Rimini è intervenuta nei pressi di un locale in via Sirani. Un gruppo di quattro-cinque persone, in stato di ebbrezza, aveva iniziato una lite animata sfociata in urla e spintoni. L'arrivo dei Poliziotti ha calmato gli animi, fatta eccezione per due 42enni: un uomo originario della Lombardia e una donna riminese, che per le minacce agli agenti sono stati denunciati. Altri due uomini un 34enne di Rimini e un 42enne campano, sono stati sanzionati per ubriachezza a sensi dell'art. 688 del codice penale.