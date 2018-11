Lo Smoll ha aperto a Rimini: tante persone all'inaugurazione del punto vendita

Attualità

Rimini

| 14:05 - 24 Novembre 2018





Tante persone sabato mattina hanno partecipato all’apertura del nuovo punto vendita Smoll di Rimini a poche passi dal Ponte di Tiberio, in via Circonvallazione Occidentale 136. Al taglio del nastro era presente insieme all’amministratore dell’azienda Marco Meloni, l’Assessore comunale con Deleghe alla Mobilità, alla Programmazione e Gestione del territorio e al demanio, Roberta Frisoni e il vice Presidente di Confcommercio Gaetano Callà. Hanno preso parte alla giornata di inaugurazione anche il responsabile vendite retail Gian Paolo Bargnesi, dello sviluppo franchising Simone Sedioli e del marketing Francesco Manfredi della Meloni spa.

“Quello di Rimini è il trentesimo punto vendita: gli altri sono dislocati in Romagna, Marche, Umbria e Toscana – spiega - Nel 2000 è partito il progetto retail della Meloni Walter Spa di San Marino, azienda nata mezzo secolo fa specializzata in prodotti per la pulizia della casa, bellezza e igiene personale. Un occhio particolare viene riservato all'attività trend: linee di prodotti bio, naturali, vegani. Il target della clientela è in grande parte la donna tra i 35 e i 55 anni, il restante 5 per cento l'uomo”.

L'attenzione al cliente avviene attraverso vendita in negozio, vendita online e Smoll Drive, l’innovativo servizio che permette al cliente di scegliere i prodotti comodamente da casa, ordinarli e passare a ritirarli in negozio. L’obiettivo di Smoll – spiegano – i titolari - è fornire alle nostre clienti un’esperienza d’acquisto diversa, un servizio di consulenza professionale e offerte profilate in base ai propri gusti e consumi.

Ad accogliere la clientela oltre le 10.000 referenze presenti tra i prodotti per la pulizia della casa, bellezza e igiene personale, la beauty personal shopper @biancarora che ha fornito preziosi consigli per una perfetta beauty routine.