Da Amici a Rimini, Irama incontra i fan al centro commerciale Malatesta

Eventi

Rimini

| 13:19 - 24 Novembre 2018

Mercoledì 28 novembre, Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, idolo del momento, talento cresciuto - fino alla vittoria - nella scuderia di Maria de Filippi e del talent show “Amici”, fa tappa a Rimini con il firma copie del nuovo album “Giovani”. Per tutti i fan del giovane cantante che sta collezionando un successo dopo l’altro, l’appuntamento è al Centro Commerciale I Malatesta (Via Emilia, 150), dalle 17.30.

L’accesso dei fan al palco sarà consentito solo se muniti di: cd “Giovani” non autografato, pass numerato che si ritira al desk hostess presente in galleria nei giorni 24, 25 e 28 novembre, dalle 15 alle 19, e liberatoria per i minorenni compilata e firmata dai genitori che potrà essere ritirata insieme al pass o stampato dalla pagina Facebook del CC I Malatesta (l’accesso al palco verrà determinato in base all’arrivo, a prescindere dal numero di pass).

Dopo il primo EP “Plume” e il tutto esaurito in ogni data del suo Plume Tour, a poche ore dall’uscita anche il nuovo album “Giovani” è già ai vertici della classifica su iTunes Italia ed è andato letteralmente a ruba in pre order negli store digitali. Ma anche in altri Paesi Giovani è già in tendenza, con il secondo posto su iTunes Malta, quindicesima posizione nella classifica Svizzera e ventiduesimo piazzamento su iTunes Svezia.

Nonostante si parli ancora del grande successo di Plume, (certificato doppio platino) in vetta alla classifica per 11 settimane, e si continui ad ascoltare Nera, certificato triplo disco platino nonché brano con più streaming dell’estate, Irama sorprende tutti uscendo a poca distanza di tempo con un nuovo album di brani inediti.

“Giovani” è un disco eclettico, che racchiude al suo interno diversi colori che arrivano dalle varie influenze di Irama. Nel disco si trovano sonorità che vanno dal rock al funk, dal pop con richiami degli anni ’80 al soul, da atmosfere più elettroniche all’intimismo della musica acustica. Il concept è semplice: liberare i diversi gusti musicali di Irama e spaziare tra diversi generi, tenendo sempre a fuoco l’identitˆ dell’artista.

Il cantautore dichiara che arrivare al master di “Giovani” non è stato un processo semplice: “I vari impegni del radio tour e degli instore da un lato hanno lasciato pochi momenti per la scrittura dei brani, dall’altro lato sono stati però fonte di storie e momenti di vita da raccontare. Come sempre, infatti, i miei testi attingono interamente da esperienze di vita reale”. Alcuni brani del disco arrivano da lontano, come “Stanotte” o “Rockstar”, composti a Milano nel 2017. “Sceglimi” è stato lavorato nel periodo di Amici, a Roma. Tutti le altre canzoni sono invece state scritte nell’estate 2018 tra Finlandia (“Non mollo mai”, “Vuoi sposarmi?”) e Salento (tutti gli altri). “Giovani” è un disco in cui Irama tenta di compiere un ulteriore passo di maturazione lavorando su un delicato equilibrio tra musica “prodotta” e musica suonata. Ad esempiosi passa da brani come l’omonimo “Giovani”, registrato interamente in studio in presa diretta con una band, come si usava negli anni ’60, ad “Escort”, ibrido tra programmazione e real playing.

“Bella e rovinata” è il primo singolo, che racconta una storia d’amore un po’ rude, e il rapporto forte tra un uomo e una donna che hanno bisogno l’uno dell’altra. Un brano che vuole raccontare l’amore reale, senza per forza essere una favola. Due persone vuote che hanno il coraggio di viversi per quello che sono realmente, e completarsi a vicenda.