Utilizzare al meglio le nuove tecnologie: ricca offerta di corsi al Cescot di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:05 - 24 Novembre 2018

La vita di tutti i giorni e soprattutto il mondo del lavoro non può più prescindere dall'utilizzo delle nuove tecnologie. Essere costantemente aggiornati su quanto il web ci offre è il modo migliore per trovare, migliorare e consolidare una posizione lavorativa. Il Cescot Rimini propone tante possibilità per avvicinarsi e/o approfondire le tematiche relative alle nuove tecnologie. Tra i tanti corsi proposti ci sono Web Lab Digital Marketing, Social Media Strategist e E-Commerce.

(Info 0541 441921)

Sentiamo Laura del Cescot, la referente di queste offerte formative, intervistata da Riccardo Giannini