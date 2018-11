Affittava case 'fantasma' al mare, 52enne denunciato per truffa

Cronaca

Misano Adriatico

| 10:16 - 24 Novembre 2018

Affittava via internet per l'ultima settimana di agosto appartamenti al mare, nella riviera romagnola. Ma una volta ricevuto il pagamento, spariva nel nulla. In questo modo l'uomo, residente nel modenese, avrebbe raggirato un reggiano e i carabinieri della stazione di Correggio lo hanno denunciato per truffa: si tratta di un 49enne di Campogalliano.

La vittima, un 52enne di Correggio, aveva concordato, con il falso affittuario, la locazione per una casa a Misano Adriatico, a 400 euro per una settimana. Dopo la denuncia della vittima, i militari sono riusciti a risalire all'inserzionista.