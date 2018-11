Al via a Coriano i lavori per le nuove aree di sgambamento per gli amici a quattro zampe

Attualità

Coriano

| 08:43 - 24 Novembre 2018

Sono iniziati i lavori per la realizzazione delle quattro nuove aree per lo sgambamento dei cani nel Comune di Coriano.

Le zone scelte sono ubicate rispettivamente nei parchi in via Viganò nella frazione di Ospedaletto, in via del Sole a Cerasolo e in via Bellini a Sant’Andrea in Besanigo mentre l’area già presente nel parco dei cerchi di Coriano verrà demolita e ricostruita secondo i criteri utilizzati per tutte le altre.

Ciascun sgambamento sarà caratterizzato da una fontanella, un cestino per la raccolta delle deiezioni e da una doppia entrata. “Quest’ultima rappresenta una vera e propria novità” dice l’assessore Giulia Santoni ”suggerita dai sempre più competenti educatori cinofili della zona che l’Amministrazione e i tecnici hanno incontrato in fase iniziale del progetto. Infatti questa soluzione permette ai cani, una preliminare conoscenza “in sicurezza” in quanto divisi dalla recinzione, e ai padroni di valutare la situazione.

In questo percorso infatti l’Amministrazione ha effettuato incontri di confronto con alcune associazioni animaliste del territorio che si sono rese disponibili a collaborare, in particolare hanno risposto all’invito Fare ambiente, Gaia animali e ambiente, ENPA, Abbaio Camp.

Recentemente il Comune di Coriano ha approvato un regolamento per le sponsorizzazioni e questa potrebbe essere uno dei campi possibili in cui applicarlo. Invitiamo gli imprenditori, i privati, le associazioni che hanno piacere a sponsorizzare attività di questo tipo a visionare il regolamento e la modulistica sul sito del Comune o recarsi in alternativa presso l’Ente per ricevere maggiori delucidazioni, la stessa assessore Santoni è il referente in merito alle sponsorizzazioni. E’ possibile sponsorizzare anche, Contributi, Servizi, Forniture di materiale, come ad esempio mezzi, porta mozziconi, giochi bambini parchi pubblici, panchine, bacheche per “Book crossing”, sono inoltre possibili prestazioni, forniture e gestione di si di servizio sono anche possibili a titolo di sponsorizzazione la realizzazione di un’opera o di un lavoro (es. costruzione gazebo nei parchi pubblici), o la gestione di un’opera o di un’area come aiuole, rotonde, o appunto i nostri nuovi sgambamenti.