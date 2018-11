Rimini, banda del buco in Piazza Tripoli: svaligiata gioielleria. Furto da oltre 350mila euro

Cronaca

Rimini

| 08:05 - 24 Novembre 2018

Colpo della banda del buco nella storica gioielleria 'Esedra' di Piazza Marvelli, vicino alla chiesa dei Salesiani a Rimini. I ladri sono entrati in azione durante la notte tra martedì e mercoledì: calandosi da un tetto hanno bucato il muro di un ristorante adiacente e sono entrati nel negozio. Hanno rubato tutti i gioielli esposti in vetrina. Il bottino è di oltre 350 mila euro, è in corso la stima dei danni. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della polizia di Stato. I malviventi erano con i volti travisati e guanti per non lasciare tracce sulla scena del crimine.