Basket C Silver, domenica al Multieventi big match tra i Titans e la capolista imbattuta Urbania

| 23:40 - 23 Novembre 2018

Sarà impegnata di domenica, la Pallacanestro Titano. Al Multieventi arriva Urbania. Tradotto, la capolista. Per giunta imbattuta. Alle 18 (arbitri Santini di Senigallia e Tempesta di Ancona) sarà dunque gara tutta da gustare, con la Pallacanestro Titano reduce da due vittorie e gli ospiti che nelle prime sette hanno fatto razzia. Uno schiacciasassi vero e proprio, Urbania. Una squadra che in questa striscia di inizio stagione non solo ha vinto, ma lo ha fatto con 17 punti di media.

Coach Padovano, Urbania non scherza affatto…

“No, non scherza. Urbania sta facendo un campionato forse anche al di sopra delle aspettative. Non solo hanno vinto ma lo hanno fatto anche bene, espugnando campi niente affatto semplici. Sono una squadra solida, compatta, che ha raggiunto presto la quadratura del cerchio e che sa benissimo cosa vuole in campo”

Tecnicamente come la giudichi?

“Non hanno particolari punte, ma una qualità e una solidità diffusa molto marcata. Sono bene allenati, tosti difensivamente e basano il loro gioco su un collettivo omogeneo. Insomma, non gli manca niente”

Cosa ha detto alla squadra dopo il +40 di Jesi?

“Ai ragazzi, al primo allenamento post vittoria, ho detto di scordarsi di quella partita. Noi abbiamo messo insieme la gara migliore della stagione per tipo di scelte offensive, per percentuali al tiro e anche per difesa. Ora però guardiamo avanti”

Come sta il gruppo?

“Bene, a parte Kevin Riccardi che si porta dietro ancora il problema alla spalla che gli ha dato fastidio nelle ultime settimane. Con Urbania dobbiamo dare tutti il massimo, pronti per la partita”.