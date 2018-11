Rimini, a dicembre si gioca al sabato e un turno al martedì (due volte alle 20,30). Serafini verso la Folgore

Sport

Rimini

| 23:29 - 23 Novembre 2018

Ecco la programmazione delle gare dalla 14ª alla 18ª giornata del campionato di Serie C stabilita dalla Lega. Si giocherà sempre di sabato e una volta il martedì per il turno infrasettimanale (due partite alle 20,30):

Fano-Rimini (14ª giornata): sabato 1 dicembre, fischio d’inizio ore 18.30

Rimini-Albinoleffe (15ª giornata): sabato 8 dicembre, fischio d’inizio ore 14.30

Rimini-Monza (16ª giornata): martedì 11 dicembre, fischio d’inizio ore 20.30

Sambenedettese-Rimini (17ª giornata): sabato 15 dicembre, fischio d’inizio ore 18.30

Rimini-Vis Pesaro (18ª giornata): sabato 22 dicembre, fischio d’inizio ore 20.30

MERCATO Il centrocampista Serafini, che ha risolto il contratto col Rimini, per regolamento non potrà tornare tra i dilettanti avendo firmato in estate il suo primo contratto da professionista. Per lui non resta che il campionato sammarinese. Probabilmente sarà la Folgore Falciano la squadra in cui sarà tesserato. Un altro che potrebbe lasciare il club biancorosso è il giovane Luca Battistini, classe '99, proveniente dal Forlì: più di un club di serie D si sarebbe fatto avanti.