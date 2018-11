Investe padre e figlio e si dà alla fuga: la Polizia Municipale cerca il 'pirata'

Cronaca

Cattolica

| 16:48 - 23 Novembre 2018

La Polizia Municipale di Cattolica sta indagando su un incidente avvenuto il 21 Novembre, intorno alle ore 8,20, in via Pantano, all’altezza dei numeri civici 13-15. Una Lancia Y, dopo aver investito due pedoni, padre e figlio, si è allontanata senza che i presenti riuscissero ad individuare la targa. La Polizia Municipale ha diramato un comunicato per le ricerche e si stanno visionando i video delle telecamere posizionate lungo il percorso verosimilmente tenuto dalla vettura. Gli agenti sarebbero vicini all'identificazione e nel frattempo arriva l’invito per l'investitore a presentarsi spontaneamente presso un qualunque Comando di Polizia per non aggravare ulteriormente la propria posizione.