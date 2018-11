Nuovo marchio per Destinazione Turistica Romagna: per il 2019 un portale con itinerari e opportunità

Attualità

Rimini

| 15:48 - 23 Novembre 2018

Verrà presentato sabato al Magazzino del Sale Torre di Cervia, nel Ravennate, per il nuovo marchio e della nuova immagine coordinata della Destinazione Turistica Romagna, l'ente nato nel 2017 formato dai territori delle quattro province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e che coinvolge 97 Comuni.

Per il 2019 sono diverse le azioni previste dalla Destinazione Turistica Romagna tra cui la realizzazione di un grande portale di Destinazione che accomuni itinerari e opportunità secondo le più moderne politiche di marketing turistico; promo-commercializzazione sui mercati di lingua tedesca; sviluppo di nuove tecnologie a servizio del turista, campagne di comunicazione web e social finalizzate ad attrarre gli ospiti secondo gli standard più moderni, politica dei grandi eventi.

Alla presentazione del marchio interverranno l'Assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini; il presidente di Destinazione Turistica Romagna, Andrea Gnassi e il sindaco di Cervia, Luca Coffari.

"Il nuovo marchio - osserva in una nota il primo cittadino cervese - darà un'immagine unitaria al progetto Destinazione Romagna, che si sta realizzando nella sua molteplicità. Stiamo lavorando insieme per costruire sinergie tra la città pubblica e privata e tra territori con azioni ampie e trasversali".