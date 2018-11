Prolungamento molo levante del Porto di Cattolica, ordinanza della Guardia Costiera: stop accesso in alcuni tratti

Attualità

Cattolica

| 14:13 - 23 Novembre 2018

Si avvicina l'inizio dei lavori per il prolungamento e completamento del molo di levante del porto regionale di Cattolica e la Guardia Costiera ha emesso un'ordinaza che disicplina gli accessi all'area interessata. L'interdizione, inerente al molo di levante, riguarda la navigazione e l'accesso ad alcuni tratti della banchina ai fini della viabilità. L'ordinanza entra in vigore il 23 novembre e sarà attiva fino alla fine dei lavori previsti per il 29 maggio 2019. L'opera è necessaria allo scopo di eliminare e contenere entro limiti accettabili l’agitazione ondosa residua nel porto canale e nelle due darsene, nonché di migliorare le condizioni di accessibilità al porto da parte delle imbarcazioni da pesca e da diporto, in presenza di mareggiate. Nello specifico si tratta di realizzare un allungamento di circa 30 metri, inclinato di 135° rispetto all’asse del molo esistente e di circa 40° rispetto al nord.