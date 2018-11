Gli Youtuber più famosi e la grande musica, da Ruggeri a Baby K: "E' Natale" a Bellaria Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

23 Novembre 2018

Si chiama “E’ Natale” la rassegna di eventi di Bellaria Igea Marina per le prossime festività. Il calendario è stato illustrato venerdì mattina in una conferenza stampa al locale Hawaiki dal sindaco Enzo Ceccarelli, dal direttore artisitco Andrea Prada e dal presidente della Fondazione Verdblu Paolo Borghesi. L’amministrazione comunale, di concerto con Fondazione Verdeblu, dopo quattro edizioni di crescita costante, ha definito una programmazione incentrata sulla creatività grazie a presepi realizzati da semplici cittadini, da artisti di fama internazionale, oltre che su grandi eventi ad ingresso rigorosamente gratuito per il pubblico, compresa la kermesse di fine anno in programma al Palacongressi.





LA CREATIVITA’ DEI PRESEPI

Sabato 8 dicembre alle ore 14.30, inaugurerà l’itinerario dei tradizionali presepi allestiti all’interno dei tini, frutto dell’impegno e della creatività di associazioni, parrocchie, scuole e commercianti. Non mancherà poi il suggestivo Presepe di Sabbia, realizzato sulla spiaggia di Igea Marina (bagni 78 e 78bis), un capolavoro creato con la sabbia dell’Adriatico, cui si aggiungeranno il Presepe Artistico Animato ambientato nell’antica Chiesa settecentesca di Bordonchio, il Presepe dei diportisti nel cortile del Vecchio Macello ed il Presepe della Marineria allestito in prossimità della Chiesa di Igea centro.



UN MESE DI EVENTI LUNGO L’ISOLA DEI PLATANI



Cuore della programmazione natalizia sarà l’Isola dei Platani, decorata a festa come un grande pacco regalo; a partire da piazza Matteotti, dove sarà allestita la pista da roller insieme alla novità di quest’anno, la pista di Bumper Cars, che rappresentano la nuova frontiera della concezione di autoscontro, garantendo tanto divertimento in tutta sicurezza.

Sarà comunque tutto il viale ad animarsi durante le feste, con attrazioni e occasioni di svago per tutta la famiglia: su tutti, la Casa di Babbo Natale e il Villaggio degli Elfi, dove i bambini troveranno animazione, gadget natalizi e un ufficio postale in cui imbucare le letterine.

Altra novità importante sarà la realizzazione in piazzetta Fellini di un’area dedicata alla realtà virtuale, con la possibilità di indossare un visore su una motoslitta e viaggiare nel Paese di Babbo Natale, tra ghiacci, renne e pacchi regalo: la realtà virtuale permetterà di navigare in ambientazioni realistiche, interagendo con gli oggetti presenti in esse.

Sarà poi allestito, sempre lungo l’Isola del Platani, un ‘punto spettacolo’ che accoglierà un lungo e articolato palinsesto di eventi, che scandiranno le festività con musica e spettacoli di ogni genere: tra grandi show di magia, comicità, burattini e storie di Natale, spettacoli di danza con bolas infuocate e di giocoleria adatti a tutte le famiglie con bambini.



GLI YOUTUBER PIU’ FAMOSI E LA MUSICA LIVE



Natale sarà anche tanto altro, fra teatro, cinema, conferenze, incontri e intrattenimenti di grande suggestione visiva: spiccano, in questo senso, le grandi esibizioni live e gli imperdibili appuntamenti con alcuni degli youtuber del momento.

Sabato 8 dicembre si comincia sull’Isola dei Platani, con Luciano Spinelli, il diciassettenne milanese che sui social condivide la vita di tutti i giorni, ed è seguitissimo: oltre 982 mila follower su Instagram e 130 mila su Twitter, mentre il suo canale YouTube ha oltre 476 mila iscritti. Tra gli altri protagonisti, spiccano, il 23 dicembre, Luca&Katy, vere e proprie star di Youtube.

Tra gli appuntamenti musicali, ecco il 30 dicembre, sempre presso il ‘punto spettacoli’, il concerto di Gionny Scandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri, rapper classe ’91 che conta una media di 2.000.000 visite ai suoi video caricati sul canale ufficiale della Saifam Group (Saifam Tv) di Youtube. Insieme a lui ci sarà anche il Biondo, di nome e di fatto, perché all'anagrafe in realtà, il cantante ufficiale della scuola di Amici 17, si chiama Simone Baldasseroni. A completare la proposta per i più giovani, sul palco anche la cantante Giulia Penna. Da segnalare inoltre l’attesissimo l’evento previsto per l’Epifania con Favij, il più famoso youtuber italiano. Vero nome Lorenzo Ostuni, 4 milioni di iscritti su YouTube, un film alle spalle, uno in arrivo, un libro da decine di migliaia di copie, centinaia di gadget che portano il suo nome.



L’ARRIVO DEL NUOVO ANNO CON BABY K, ENRICO RUGGERI E FEDERICO ANGELUCCI



Per brindare al nuovo anno, lunedì 31 dicembre grande festa al Palcongressi dove musica e comicità si alterneranno in un mix sorprendente. Ospite della serata Enrico Ruggeri, cantautore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico. Insieme a lui, anche le mille voci di Federico Angelucci, vincitore di Amici e finalista del programma Rai “Tale e quale”, nonchè la nota rapper Baby K, la "femmina alfa" (come cantava nella title track del suo primo disco, uscito ormai cinque anni fa), ma in versione aggiornata: più divertimento e meno rabbia. Nel 2015 Baby K pubblica il suo secondo album "Kiss Kiss Bang Bang", anticipato dal singolo "Anna Wintour" e dal duetto con Giusy Ferreri "Roma-Bangkok": ne nasce un videoclip che risulterà il primo nella storia delle canzoni italiane a superare i cento milioni di visualizzazioni su Youtube. Nel 2017 canta con Andrès Dvicio "Voglio ballare con te", che anticipa i due singoli "Aspettavo solo te" e "Da zero a cento" (quest'ultima scelta poi come brano-tormentone pubblicitario). Grazie a "Voglio ballare con te", Baby K nel 2018 si aggiudica il Premio Multiplatino Singolo dei "Wind Music Awards”. A completare la serata del Palacongressi, ad ingresso gratuito, dj-set per ballare tutta la notte in collaborazione con Radio Gamma, Lattemiele e Radio Bruno.



TANTO ALTRO, DALLO SPORT ALLA LIRICA, FINO AL CINEMA



A tutto questo si uniranno gli eventi sportivi (come l’Happyfania Volley promossa da Dinamo Pallavolo e Kiklos) e le iniziative di comitati ed associazioni, come quelle definite dal Comitato Borgata Vecchia (in cui spicca il tradizionale concerto di fine anno sabato 29 dicembre al Palacongressi, con protagonista il soprano Gladys Rossi), il concerto di Natale della Corale (sabato 22 dicembre), nonché il cartellone di eventi del Bellaria Film Festival, che per la sua 36esima edizione ha scelto il periodo delle festività natalizie, dal 27 al 30 dicembre.



In AUDIO le interviste di Stefano Ferri