Prove di carico su cinque ponti nel comune di Rimini: chiusure al traffico e modifiche alla viabilità

| 13:37 - 23 Novembre 2018

Martedì 27 novembre avverrà la programmata verifica strumentale di cinque ponti presenti nel Comune di Rimini lungo il torrente Ausa. Se ne occuperà il Servizio Infrastruttura Stradale di Anthea e riguarderà i ponti su via Marecchiese, via Covignano, via Aldo Moro, via del Capriolo, via Barattona. Si tratta di verifiche che rientrano nelle attività di gestione e custodia delle infrastrutture stradali affidate dal Comune di Rimini ad Anthea.



Le prove di carico comporteranno la chiusura temporanea di ogni ponte per circa 2 ore e si avvieranno dal pomeriggio con questo programma:



Via Barattona dalle 14,00 alle 16,00,

Via Aldo Moro dalle 16,00 alle 18,00,

Via del Capriolo: dalle 18,00 alle 20,00,

Via Covignano dalle 21,00 alle 23,00,

Via Marecchiese dalle 23,00 all’1,00.



Le verifiche sui due ponti principali, di maggior traffico (Via Marecchiese e Via Covignano), saranno quindi eseguite in serata e nelle ore notturne, così da limitare i disagi alla circolazione stradale.



Da mercoledì 21 è stata posizionata la segnaletica di preavviso della chiusura temporanea dei ponti.