L’avvocato Luca Uguccioni è il nuovo Segretario generale del Comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:33 - 23 Novembre 2018

Sarà l’avvocato Luca Uguccioni il nuovo Segretario generale del Comune di Rimini.

Il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha infatti nominato il nuovo Segretario generale che sostituirà la dottoressa Laura Chiodarelli, dal 1° settembre a riposo.

La designazione è arrivata al termine della selezione avviata con la richiesta di pubblicazione dell’avviso di sede vacante all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Dall’esame delle 46 manifestazioni di interesse alla nomina pervenute sono state le competenze tecnico giuridiche e gestionali dell’avvocato Uguccioni ad essere giudicate come le più confacenti alle esigenze del Comune di Rimini

L’avvocato Uguccioni proviene dal Comune di Forlì dove ha ricoperto dal marzo di quest’anno analogo incarico dopo essere stato negli ultimi 15 anni Segretario generale del Comune di Cesena (2004 – 2007), Pesaro (2007 – 2010), Segretario e Direttore generale della Provincia di Forlì (2010 – 2011), segretario generale del Comune di Bologna e della Città metropolitana (2011 – 2016), Direttore generale e Segretario generale del Comune di Genova (2016 – 2018).

Il nuovo Segretario generale prenderà servizio dal 1° dicembre prossimo.

L’Amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare il Vice Segretario del Comune di Rimini Alessandro Bellini per l’impegno e l’abnegazione con cui ha dovuto sobbarcarsi gli impegni e le responsabilità del ruolo in questo periodo di vacatio.