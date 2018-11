Sabato 24 novembre inaugura 'Riccione Ice Carpet', ecco il programma

Eventi

Riccione

| 13:28 - 23 Novembre 2018

Inaugura sabato pomeriggio Riccione Ice Carpet, il format delle feste natalizie di Riccione che accompagnerà la città con scenografie urbane, spettacoli e eventi unici fino a gennaio.

Il work in progress degli allestimenti è già virale sul web, con migliaia di visualizzazioni e condivisioni, in particolare del cielo stellato che trasforma viale Ceccarini in una vera e propria galleria di luci. Così come per la scorsa edizione, è all’insegna del colore bianco l’intero allestimento e lo saranno anche le installazioni e le performance che animeranno i viali del centro in questo lungo periodo festivo.

Riccione Ice Carpet apre con l’inaugurazione del villaggio e della pista di ghiaccio sabato 24 novembre (ore 16.00 viale Ceccarini/viale Dante), uno spettacolo che darà il via ad un programma di appuntamenti ricchissimo, che trasformerà la città in un unico e grande palcoscenico.

Anche in questa edizione la pista, lunga oltre 140 metri e posizionata in viale Dante, è realizzata da FMedia, che cura inoltre proprio l’evento di apertura.

E’ rimasta negli occhi di tutti coloro che l’hanno vista, dal vivo o sui social, l’immagine del cavallo bianco e alato che nella scorsa edizione ha calcato il tappeto color ghiaccio in occasione dell’inaugurazione. Lo show di sabato pomeriggio vedrà la parata di cavalli e ancelle Magnifique in arrivo direttamente dal Gala d’Oro di Fieracavalli, uno spettacolare quadro equestre unico per eleganza, abilità e coreografia, che per la prima volta si mostra all’aperto e al grande pubblico per promuovere il Natale a Riccione in una forma inedita e scenografica. Questo corteo insolito e magico condurrà alla pista di ghiaccio dove, dopo i saluti istituzionali, andrà in scena uno show da non perdere con la compagnia di Ghiaccio Spettacolo, l’unica compagnia stabile in Europa di professionisti dello spettacolo sul ghiaccio, che approda nel cuore di Riccione con star internazionali come Andrea Venturi, Dario Betti, Luca Dematté, Marco Garavaglia, Alessandra Cernuschi, Ksenia Bezsolitsina.

Dopo l’inaugurazione del 24 novembre l’appuntamento con Riccione Ice Carpet è il 1° dicembre con l’arrivo di Babbo Natale nella casetta in piazzetta del Faro, nel cuore di Viale Ceccarini