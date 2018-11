Riccione, per Natale parcheggi gratuiti in parte della zona centrale

Attualità

Riccione

| 13:23 - 23 Novembre 2018

Per facilitare la sosta e incentivare gli acquisti nel periodo delle Festività Natalizie la Giunta Comunale ha dato il via libera, in data odierna, alla gratuità di parte delle aree a parcometro situate nella zona centrale della città. Dal 1 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 saranno gratuite oltre 300 posti auto di cui un centinaio ricavati con strisce bianche in viale Dei Mille, nel tratto tra viale Ceccarini e la zona porto, lato mare, coinvolto dalle modifiche alla viabilità. Saranno gratuiti, per quanto riguarda le aree a parchimetro, anche il lato monte dello stesso tratto del viale fino alla Rotonda Gioia, il parcheggio di viale Verità e il piano interrato del Parcheggio Curiel.



Per l’assessore alla polizia municipale e attività economiche On. Elena Raffaelli “ si tratta di un segno tangibile di sostegno alle attività commerciali e ricettive della città verso le quali questa amministrazione si sta adoperando concretamente con iniziative che nelle prossime settimane saranno oggetto di incontro con le associazioni di categoria e i comitati a seguito del primo appuntamento introduttivo avuto per individuare misure di rilancio del commercio. In vista degli eventi del Riccione Ice Carpet e della fiera straordinaria del Villaggio di Natale, diamo così un segnale ai visitatori e ai turisti che vorranno godere pienamente del coinvolgente ed esteso appuntamento festivo atteso a Riccione nei prossimi giorni”.