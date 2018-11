Dopo il successo a 'The Voice' torna a far parlare di sé: Dany Petrarulo, che vive a Rimini

Attualità

| 12:44 - 23 Novembre 2018

"Sono molto emozionato di poter proporre finalmente il mio primo inedito dopo 3 anni in cui ho cercato di ritrovare me stesso dedicandomi esclusivamente a più di 500 concerti live, soprattutto sulla costiera romagnola, per stare a contatto con la gente e crescere. I riminesi mi hanno accolto con calore e devo molto a questa terra che mi ha adottato"



Così racconta Dany Petrarulo, cantante che 3 anni fa riscosse uno straordinario successo su RAI 2 nella trasmissione "The Voice", quando tutti e 4 i giudici ossia J-Ax, Roby e Francesco Facchinetti, Piero Pelù, Noemi si girarono e gli chiesero di entrare nel proprio team e lui scelse Noemi. Dany Petrarulo torna sulla scena nazionale con il singolo Punto e Virgola ; brano d'apertura del suo nuovo progetto discografico, un album che vedrà la luce in primavera 2019.



Punto e Virgola ; è l'Amore raccontato metaforicamente attraverso la personificazione di Lui "Punto" e di Lei "Virgola", che a volte si perdono all'interno della frase tra "parole, parole, inutili parole" per poi ritrovarsi e ricongiungersi in un unico 'corpo' per formare insieme Punto e Virgola, il simbolo universale dell'ironia, un occhiolino ; che rappresenta anche la convivenza del lato maschile e del lato femminile che sono presenti in ognuno di noi.



Dopo "The Voice" Dany sente l'esigenza di avere un contatto diretto con il pubblico, di immergersi nella musica dal vivo e realizza così una serie di innumerevoli concerti (più di 500 in 3 anni) soprattutto sulla costiera romagnola (dove ora risiede, Rimini), passando dal pianobar, a feste private, matrimoni, pub live music ed è l'esperienza di questi anni a renderlo un vero performer sul palco.



L'album vedrà inediti firmati dalla penna dell'Autore Igor Nogarotto per la produzione dell'etichetta discografica ed agenzia di spettacolo Samigo Management.