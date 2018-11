Scm Group alla conquista degli Usa, acquista importante azienda di materiali plastici

Attualità

Rimini

| 12:38 - 23 Novembre 2018

Scm Group, multinazionale leader nelle macchine e nei componenti industriali, ha acquisito DMS Diversified Machine Systems, società statunitense, con sede in Colorado Springs. L’azienda è un’importante “player” nella progettazione, produzione e commercializzazione di applicazioni altamente innovative per materiali plastici e compositi.

L’acquisizione di DMS rafforza ulteriormente la leadership globale del Gruppo in questi e altri settori, e completa l’ampia offerta di soluzioni tecnologiche in questi mercati, già presente nel Gruppo con la controllata CMS.



"L’aggiunta di DMS – sottolinea Andrea Aureli, Amministratore Delegato di Scm Group – amplia in maniera importante e strategica la nostra offerta di prodotti e servizi garantendo ai nostri clienti accesso a una più vasta gamma di soluzioni tecnologiche con maggiori opportunità di efficienze produttive e un miglior ritorno dell'investimento”.



Patrick Bollar, fondatore e socio di DMS, manterrà il suo ruolo strategico di Responsabile della Ricerca e Sviluppo, e Tanya Williams assumerà il ruolo di CEO di DMS. Tanya e Patrick saranno diretti e supportati da Matt Dietrich, CEO di CMS Nord America, per assicurare il corretto allineamento alla strategia, le importanti sinergie e la salvaguardia delle rispettive specificità tecnologiche e territoriali.



"Come parte di SCM Group - aggiunge Patrick Bollar - siamo entusiasti di avere ora un miglior accesso ai mercati globali e alle solide competenze industriali di un grande Gruppo ".