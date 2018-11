Da New York al Museo della Città per una domenica con il cantautore Jesse Malin

Eventi

Rimini

| 11:30 - 23 Novembre 2018

Un evento di quelli davvero inattesi ed importanti. Domenica pomeriggio ferma a Rimini il tour acustico di Jesse Malin, affiancato dal pianista e chitarrista Derek Cruz, uno dei cantautori americani più interessanti della recente scena newyorkese.

Il suo percorso musicale si sviluppa dagli anni dei D Generation (band culto del punk legato al CGBG’s) fino ad arrivare agli album come cantautore solista, in cui diversi ospiti illustri come Bruce Springsteen, Ryan Adams, Lucinda Williams, hanno collaborato e reso preziosi album come “The fine art of self-destruction”, “Glitter the gutter”, “The heat” fino ai più recenti “Outsiders” o “New York before the war”.

Artista culto legatissimo a New York (Jesse è nato nel Queens) negli anni ha avuto riscontri da personaggi come Joe Strummer dei Clash, Billie Joe Armstrong dei Green days, Shawne McGowen dei Pogues, Brian Fallon dei Gaslight Anthem e si è ritagliato un pubblico appassionato ed affezionato anche in Europa.

Il concerto sarà l’occasione per ascoltare in anteprima i brani di un nuovo album che vedrà la luce nel 2019 e che sarà prodotto dalla cantautrice texana Lucinda Williams. Jesse Malini dice che "Il rock'n'roll è una sorta di esorcismo che ha inizio ogni sera quando il sole tramonta, la musica comincia a suonare e gli spiriti cominciano ad uscire fuori. Adoro Hold Steady, Wilco, Connor Oberst, Gaslight Anthem, Gogol Bordello e naturalmente Ryan Adams. "

La tappa riminese del tour si svolgerà in un luogo prestigioso come la Sala del giudizio del Museo della città (Via Tonini 1), e sarà sicuramente uno degli appuntamenti da ricordare di questo 2018.

Il concerto verrà inoltre aperto dal talentuoso rocker riminese Andrea Donati, leader degli Alternative Station, con un set per sola voce e chitarra.

L’evento è organizzato dall’Associazione Nebraska (regista anche dei Glory days in Rimini e Light of day benefit) ed avrà inizio alle ore 17. Il biglietto costa 13 euro (8 ridotti) e dà anche diritto a visitare le stanze del Museo della città.

Per informazioni 348796063 oppure assonebraska@gmail.com