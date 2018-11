Giornata del Ringraziamento, San Leo si veste a festa tra carri, cavalli. Buon cibo e animazione

Eventi

23 Novembre 2018

Domenica 25 Novembre 2018, San Leo celebra la “68° Giornata Provinciale del Ringraziamento”, iniziativa patrocinata dal Comune di San Leo in collaborazione con Federazione Provinciale Coldiretti, Parrocchia di Santa Maria Assunta, Pro Loco, Associazione Genitori Scuola San Leo, Circolo ACLI, Associazione No Profit, Società San Leo 2000 Servizi Turistici.

La “Giornata del Ringraziamento” è una festa che viene da lontano ed ha le sue origini in Italia. Nel 1951 viene indetta da Coldiretti per celebrare la fine di un’annata agraria e l’inizio di quella nuova. Nel 1973 viene assunta poi anche dai Vescovi Italiani.

In Italia, da allora puntualmente, si celebra la Giornata Nazionale del Ringraziamento la seconda domenica di Novembre, e a livello locale l’iniziativa viene riproposta nel periodo che va dalla festa di San Martino (11 Novembre) alla festa di Sant’Antonio Abate (17 Gennaio).

La comunità di San Leo celebrerà la “Giornata del Ringraziamento” con un ricco programma di iniziative:

Ore 9.30

Raduno delle macchine agricole, dei cavalli e dei carri. Partenza dal parcheggio in località Quattroventi.

Ore 10.30

Santa Messa in Cattedrale. Al termine della Santa Messa benedizione dei mezzi e dei cavalli.

Ore 12.30

Incontro conviviale nella palestra comunale.

Ore 14.30

Animazione nel Centro storico con i giochi di una volta, musica e canti popolari con il gruppo folkloristico “Pasquarul dla Piopa” di Cesena.

Si potranno gustare caldarroste, vin brulè e ciccioli

Ore 18.00

“E se le donne…” Teatro del Palazzo Mediceo

Una commedia con parole e musica per rispondere con amore e con la vita alla violenza sulle donne. Scritta e diretta da Laura Falqui e Alba Piolanti.

Momenti musicali a cura di Rosanna Lidoni.

Dalle ore 8.00 alle ore 17.00 in Piazza Dante, sarà allestito il Mercato degli Agricoltori di “Campagna Amica” organizzato da Coldiretti, nell’ambito del quale si potranno trovare prodotti a Km “0” al fine di tutelare il “made in italy” e ripristinare il rapporto tra produttore e consumatore. La cultura del cibo e delle antiche tradizioni, sono infatti un valido strumento di promozione della bellezza dei luoghi e uno stimolo a considerare l’ambiente nelle sue specificità locali.

La “68° Giornata Provinciale del Ringraziamento” di domenica 25 Novembre 2018 a San Leo consentirà di riunire famiglia e amici alla scoperta di tradizioni, intrattenimenti e sapori genuini frutto delle nostre terre. L’invito è di approfittare della giornata anche per dedicarsi alla visita della Fortezza Rinascimentale, possente apparato difensivo ideato da Francesco di Giorgio Martini, usufruendo fra l’altro di un buono sconto (valido sino al 31/12/2018) che l’Amministrazione Comunale ha predisposto appositamente per la Giornata del Ringraziamento e che sarà distribuito ai partecipanti per godere dell’ingresso agevolato al monumento.

Non mancheranno inoltre occasioni per deliziarsi con l’offerta gastronomica proposta dai ristoranti del Centro Storico e avvalersi dei locali esercenti commerciali ed artigianali.