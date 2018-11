Rimini, rapina alla sala slot, dipendente picchiato e rinchiuso, bottino 30mila euro

Cronaca

| 07:07 - 23 Novembre 2018

Hanno aspettato che nel locale ci fosse solo un dipendente per mettere in atto la rapina. Notte da dimenticare per un uomo impiegato in una sala slot riminese. Come riporta la stampa locale, nella notte tra martedì e mercoledì cinque persone sono entrate nel locale bloccando il dipendente e, dopo averlo malmenato, lo hanno rinchiuso in uno sgabuzzino. I malviventi, molto probabilmente esperti in rapine, hanno aperto tutte le slot per portare via il denaro. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 30mila euro ma è ancora da quantificare con precisione.