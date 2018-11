Mercatini, musica, la dolcezza del cioccolato: si respira già l'odore del Natale. Ecco gli eventi del week-end

Eventi

Rimini

| 15:10 - 23 Novembre 2018

Inizia il conto alla rovescia, Natale è vicino, iniziano a “dare sfoggio di sé” allestimenti ed eventi a tema. Al via quindi i primi appuntamenti legati ai calendari natalizi, con loro non manca la dolcezza del cioccolato e altre delizie per il palato, ma anche il teatro e la musica: nulla è lasciato al caso anche per questo week-end, se non vi siete organizzati, ecco a voi qualche dritta: ce n’è per tutti i gusti.





VERSO IL NATALE





Inaugura, sabato 24 novembre, Riccione Ice Carpet, il format natalizio che accompagnerà la città e i suoi ospiti con due mesi di scenografie urbane, attrazioni, spettacoli e un ricchissimo palinsesto di eventi. Alle ore 16, ad aprire le danze, un suggestivo spettacolo scenografico, accompagnato dalle coreografie ed evoluzioni di un team di straordinari pattinatori, sulla pista di ghiaccio che da viale Ceccarini si sviluppa su viale Dante, fino al Palazzo del Turismo. QUI tutte le info.





Parte questo week-end l’allestimento natalizio a Miramare, con un villaggio a tema composto da casette di legno, presepi provenienti da tutto il mondo, alberi di Natale e giochi per bambini lungo il viale Oliveti, dalla stazione a viale Regina Margherita. Alla casetta di Babbo Natale e degli Elfi i bambini potranno consegnare le letterine di Natale e incontrare il loro beniamino che ogni anno viene dal Polo nord per portare loro i regali. QUI tutte le info.





Dallo street food agli artisti di strada, dal teatro ai mercatini dell’artigianato, dallo shopping ai concerti, senza dimenticare naturalmente la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza del Popolo. Ai nastri di partenza il Natale di Morciano di Romagna, ricco di sorprese ed eventi per grandi e piccini. Il vero cuore pulsante sarà in piazza del Popolo, dove dal 24 novembre al 6 gennaio prossimo tornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio che tanto successo aveva riscosso nella passata edizione. QUI tutte le info.





MANIFESTAZIONI





Sabato 24 novembre torna “E’ per te", la camminata cittadina organizzata dal Comune di Rimini , dall’Associazione Rompi il Silenzio e dall'associazione “la Pedivella”, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne. Una camminata per il centro storico, per ribadire il no ad ogni violenza di genere e per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. QUI tutte le info.





ENOGASTRONOMIA





A Mondaino c'è “Fossa, Tartufo e Venere”: si tiene anche questa domenica la manifestazione dedicata ai sapori delle colline romagnole, giunta alla XVII edizione. L’evento del 2018 sarà un ulteriore passo per un progressivo ritorno allo stile che l’aveva caratterizzata nelle sue primissime edizioni: ricreare l’atmosfera degli anni ’40/’50 attraverso la cura delle scenografie, dei costumi e delle musiche. QUI tutte le info.





Piazza Cavour a Rimini diventa, per questo week-end, il luogo più dolce della città con Cioccorimini, un appuntamento speciale con la golosità e l’arte legata alla passione dei maestri cioccolatai. Per un intero weekend, il centro storico di Rimini si trasforma in un’affascinante 'maison du chocolat' in cui praline, cioccolate calde e tavolette risveglieranno i sensi di tutti. QUI tutte le info.





TEATRO E CABARET





Dopo il successo di pubblico e di critica ottenuto al Piccolo Teatro di Milano, arriva agli Atti Avevo un bel pallone rosso, il testo di Angela Dematté riproposto in Italia in occasione del cinquantesimo anniversario del 1968, in un nuovo allestimento prodotto da LuganoInScena, con la regia di Carmelo Rifici. Sipario venerdì ore 21 e 15.





Monica Guerritore torna, il corpo scattante e muscolosissimo, nell’armatura di Giovanna D’Arco, spettacolo di cui è interprete, regista e autrice, per far rivivere Giovanna nella nostra epoca, in un parallelo storico e politico con le altre grandi icone senza tempo, uomini e donne accomunati dalla forza che viene dall’istinto di libertà. Appuntamento venerdì 23 novembre a Morciano di Romagna al Teatro Padiglione Fieristico ore 21:15. QUI tutte le info.





Sabato 24 novembre (ore 21,15) al teatro Eugenio Pazzini di Verucchio andrà in scena la finale del Secondo Premio Nazionale Bianca Maria Pirazzoli in un’imperdibile serata di Gala. Un nuovo training attoriale basato sull’unione di diverse discipline performative: teatro, danza e arti figurative. Lo scopo del Premio è di mantenere vivo questo spirito di ricerca e di passione che ha caratterizzato Bianca nell’arco della sua, purtroppo breve, vita. Ben 124 sono state le candidature in questa edizione, provenienti da tutto il territorio nazionale. QUI tutte le info.





Sabato 24 novembre presso il Ristorante Tre Stelle di Santarcangelo Cena spettacolo con Paolo Migone, il comico di Zelig che con il suo camice bianco e l'occhio nero ci divertirà con i suoi divertentissimi aneddoti sul rapporto uomo-donna.





Domenica 25 Novembre 2018, alle ore 18.00, presso il Teatro del Palazzo Mediceo, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione Comunale e San Leo 2000 hanno il piacere di presentare il Gruppo Teatrale di San Leo nella commedia E se le donne..., scritta e diretta da Laura Falqui e Alba Piolanti, con scelte musicali e canto a cura di Rosanna Lidoni. QUI tutte le info.





MUSICA





Venerdì 23 novembre (ore 21,15), tre anni dopo Cuore migrante, primo disco di successo, la giovane avvocaNtessa Elly Sanchi torna con un nuovo ed ancora più emozionante LP che presenterà al Teatro CorTe di Coriano: Risveglio. Dopo essere stata candidata alla Targa Tenco come “miglior opera del 2015” con il suo precedente disco, Elena Sanchi arriva a Coriano con 9 incredibili poesie dal ricercato gusto musicale.





“In ogni opera, una donna è il motore potente della trama”. Parola di Gladys Rossi, soprano che domenica 25 novembre, dalle 17.00 alla sala Anfiteatro del Palacongressi di Rimini, salirà sul palco del Concerto per la Vita. Il Concerto per la Vita è promosso dai club service del territorio, coinvolti dal Rotary per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulla Corea di Huntington e, più in generale, sulle malattie genetiche. QUI tutte le info.





In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre domenica 25 novembre, alle 17.30, allo Spazio Tondelli, nell’ambito della rassegna La Bella Stagione, sarà in scena lo spettacolo “ Coro di donna e uomo” di Gianni Guardigli, con Barbara De Rossi, Francesco Branchetti, musiche di Pino Cangialosi, regia di Francesco Branchetti.





DISCOTECHE





Sono già passati ben 10 anni dalla prima festa del Satellite Rimini. Quale modo migliore di spegnere le 10 candeline se non quello di organizzare una grande festa Rock? Appuntamento venerdì, ad aprire le danze troviamo The Godivas, a seguire il meglio della musica Rock proposta da Dj Capoz ed Elio.





Doppio appuntamento per questo week-end nella location più glamour della riviera: il Byblos. Venerdì l’esclusiva serata "Chalet Byblos": il rifugio più glamour del week-end si animerà con show Restaurant & Disco con Terrazza Lounge & Narghilè by Oriano Alessandrino. Dinner Entertainment by Franz Frisani e Domez Dj. Sabato è la serata "Bybklois Plus" con "Prestige Dinner & Show Theatre": music dinner con Claudio Tozzo e Domez Dj, a seguire "Liz Party" con Andy "Stefa" Dj.





Questo venerdì al Peter Pan, serata "inClorophilla" con Ciuffo Dj, Frankie P DJ, DJ THOR, Tanja Monies e Maurizio Monti. Dinner show a cura de "La Mulata Riccione".