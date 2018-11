VIDEO: cacciatore scomparso nel nulla, ancora nessuna traccia di Giovanni Succi

Cronaca

Poggio Torriana

| 17:17 - 22 Novembre 2018

Non è stato ancora trovato Giovanni Succi, il cacciatore 58enne di Poggio Torriana di cui non si hanno notizie da mercoledì: l'uomo era uscito per una battuta di caccia, con i due cani, ma non è rientrato a casa e in serata i familiari hanno dato l'allarme. E' in corso, alle 17, un summit tra forze dell'ordine e soccorritori, con le ricerche che saranno prolungate anche nelle prossime ore. Notevole il dispiegamento di forze in campo: i Vigili del Fuoco di Rimini e Novafeltria, i Carabinieri, il Soccorso Alpino, le Unità Cinofile da Soccorso Romagna, nonché il personale del 118 e l'elicottero della Guardia di Finanza. Vedi notizia precedente.