Gabicce e Gradara, due Natali in uno: ecco le iniziative in programma

| 16:59 - 22 Novembre 2018

Si avvicina il Natale e le Città di Gabicce Mare e Gradara si preparano organizzando un ricco programma di iniziative pensate per allietare questo magico periodo.

Dopo aver impostato la promozione turistica all’insegna dello slogan “Due vacanze in una”, i due Comuni hanno presentato congiuntamente i loro cartelloni natalizi questa mattina, immaginando un’unica destinazione natalizia che dal mare al castello possa regalare magiche atmosfere.

“Sarà un Natale classico, come quelli di una volta, con racconti e spettacoli teatrali per grandi e piccini, perché a tutti piace sognare ad occhi aperti - dichiara il sindaco di Gradara Filippo Gasperi. - “Le atmosfere che caratterizzano le festività sono magiche per questo a Gradara, insieme alla collaborazione di Gradara Innova e Proloco di Gradara, abbiamo pensato di cominciare con il calendario delle iniziative già dal 24 novembre”.

Anche Gabicce Mare anticipa l’inaugurazione del calendario natalizio tradizionalmente prevista per l’8 dicembre. “Quest’anno - interviene il Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi, - l’Amministrazione Comunale ha arricchito il programma con interessanti novità e per questo abbiamo deciso di anticipare di una settimana il calendario degli eventi al 1° dicembre. Siamo riusciti a programmare un nutrito cartellone di iniziative aperte a tutti, dedicate in particolar modo alle famiglie e ai bambini che sono i veri protagonisti dell’atmosfera natalizia. Tema di quest’anno “Un Natale in Amicizia”.

Gli Assessori Marila Girolomoni e Mariangela Albertini hanno illustrato nel dettaglio gli appuntamenti.



Gradara, eletto quest’anno Borgo dei Borghi 2018 non finisce mai di stupire...neppure a Natale!

“Viaggiare con la fantasia diverte ed emoziona soprattutto a Natale- interviene l'Assessore Mariangela Albertini- così quest'anno abbiamo pensato di proporre un percorso speciale dove divertirsi e giocare attraverso le storie della tradizione nel Palazzo delle Fiabe Stagionate”.

Ma tanti saranno gli appuntamenti da non perdere, anche quelli con le camminate naturalistiche per smaltire perché no gli stravizi delle feste.

“Non dimentichiamoci che il 6 gennaio a Gradara il carbone sarà bandito- prosegue Albertini-perché arriverà la ChokoBefana, buona come il cioccolato, con una simpatica caccia al tesoro, dimostrazioni e laboratori gustosi grazie alla presentazione di Galeotto, il nuovo cioccolatino realizzato in esclusiva per Gradara dalla pasticceria Laganà di Bologna. Così il ritorno a scuola e al lavoro sarà sicuramente più dolce”

Anche Gabicce Mare punta sulle magiche suggestioni “Grazie allo spirito di iniziativa e alla collaborazione di tutte le realtà presenti sul territorio di Gabicce Mare – interviene l’Assessore al Turismo di Gabicce Mare Marila Girolomoni – presenteremo un calendario che coinvolge tutti, dalle associazioni, alle scuole, alle parrocchie, ai Quartieri, ai commercianti e tanti tanti volontari. Nessuno si è tirato indietro per organizzare gli appuntamenti e gli allestimenti cittadini.

Con l’accensione delle luci del primo dicembre - precisa l’assessore Girolomoni - si accenderanno anche gli alberi che illumineranno le nostre piazze principali dedicati al legame tra la modernità e tradizione. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per fare in modo che le nostre piazze diventino calde e pronte ad accogliere tante persone desiderose e curiose di ritrovare nelle vie del proprio paese la rappresentazione della tradizione”.

Prezioso e fondamentale il supporto della Regione Marche, rappresentata dal Consigliere Regionale Andrea Biancani, che non fa mai mancare la sua presenza e il sostegno alle iniziative dei due Comuni.

“La collaborazione tra queste due città vicine, confinanti, nasce d'estate e prosegue durante l'inverno – sottolinea Biancani –. La scelta di promuoversi insieme durante la stagione estiva ha consentito di unire l'offerta del turismo sul mare di Gabicce a quella del turismo culturale di Gradara, con il borgo storico e il Castello. Proseguire anche nel periodo invernale, per promuovere gli eventi natalizi, è una scelta ancora più innovativa e strategica. Questi due comuni dimostrano di avere una visione più ampia del turismo e la loro sinergia può rappresentare un modello anche per le altre amministrazioni. La costa e l'entroterra non possono essere alternativi, ma devono essere complementari. Questo vale anche per la promozione regionale, solo così potremo passare da un turismo stagionale a un turismo tutto l'anno".

