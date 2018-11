Rimini, la pista di ghiaccio cambia location: in centro arriva "L'Opera di Natale"

Attualità

Rimini

| 16:38 - 22 Novembre 2018

Inizieranno venerdì 23 novembre le operazioni di montaggio della pista di pattinaggio sul ghiaccio che quest’anno verrà allestita sul lato del Teatro verso Via d'Azeglio/Via Verdi.

Si tratta della primo allestimento del progetto coordinato, condiviso anche con la Soprintendenza, di allestimenti natalizi denominati "L'Opera di Natale" che coinvolgono il quadrante urbano compreso fra Piazza Cavour, Piazza Malatesta e Castel Sismondo.

Un percorso di eventi e decorazioni scenografiche e coordinate di Natale diffuso che sarà il tessuto connettivo di collegamento fra i principali punti di attrazione dell'offerta natalizia cittadina che si snoderà fra un mercatino di Natale in style Belle Epoque, un allestimento scenografico in piazza Cavour, un Christmas market a Castel Sismondo, l'installazione di una giostra francese accanto alla pista su ghiaccio. L’inaugurazione degli allestimenti si terrà il primo dicembre, in concomitanza con l'accensione delle luminarie e dell'albero di Natale di Piazza Cavour. I dettagli del progetto saranno presentati la prossima settimana in occasione della presentazione del cartellone di eventi ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’.