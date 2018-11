Al via venerdì a Santarcangelo la nuova rassegna "E' bal", 23 appuntamenti in romagna

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:15 - 22 Novembre 2018

Al via venerdì 24 novembre a Santarcangelo di Romagna la nuova rassegna "E' bal" (il ballo in dialetto romagnolo), 23 appuntamenti dedicati alla danza contemporanea, in 9 spazi e 8 comuni differenti, tra spettacoli, residenze creative e masterclass, fino a maggio 2019. Promossa da ATER - Circuito Regionale Multidisciplinare dell'Emilia Romagna, E' bal è realizzata da una rete di operatori dello spettacolo dal vivo che coinvolge anche le città di Rimini, Mondaino, Longiano, Cattolica, Savignano sul Rubicone, Gambettola e Novafeltria. "Si tratta della prima stagione condivisa tra differenti realtà del territorio - è stato spiegato alla presentazione - dove ogni operatore contribuisce con le proprie forze e peculiarità. Lo scopo è quello di dare ordine a tutti i soggetti che operano nel mondo della danza contemporanea, un settore per alcuni aspetti più in salute di quello del teatro contemporaneo". "E' bal", titolo preso a prestito da una poesia del poeta romagnolo Raffaello Baldini, coinvolgerà molte compagnie che in qualche maniera sono legate o fanno riferimento al territorio: è il caso di Marco D'Agostin impegnato nel titolo d'apertura, "Avalanche", o della coreografa Simona Bertozzi che proporrà il 2 a Mondaino la prova generale di "Joie de Vivre", spettacolo al debutto nazionale il 14 e 15 dicembre al Teatro Storchi di Modena. Ancora in dicembre: il duo Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi in "Harleking" il 6 a Cattolica, il 12 il collettivo Fattoria Vittadini presenta "Vanitas" a Savignano con la coreografia di Francesca Penzo, il 21 Barbara Berti porta "Bau#2" ancora a Santarcangelo. A seguire fino al 4 maggio appuntamenti con Luna Cenere, con una prova aperta al termine della residenza creativa al Teatro Petrella di Longiano, Francesca Penzo e Tamara Grosz, il collettivo Igor & Moreno, la compagnia Muta Imago, il doppio appuntamento con Daniele Ninarello e Manfredi Perego a Rimini. Senza dimenticare lo spazio dedicato ai più piccoli con "Mars e Kids" di Nicola Galli e "Volumi" di Alice e Tommaso Ruggero il 19 gennaio e il 23 marzo a Gambettola. Il costo dei biglietti, uguale per tutti gli spazi, va da 3 a 10 euro. Info: www.ebalromagna.com.