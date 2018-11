Attualità

San Clemente

| 16:09 - 22 Novembre 2018

Comune di San Clemente Via 10Agosto, 166 Sant’Andrea in Casale: "la via è oscurata perché l’illuminazione pubblica presenta ben sei lampioni spenti rendendo il quartiere buio con il conseguente disagio per i residenti !!! Comunicato con varie email ma nessuna risposta". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.