Agguato e rapina alla fermata del bus con lo spray al peperoncino, rubato orologio da 2800 euro

Cronaca

Rimini

| 15:44 - 22 Novembre 2018

Momenti di concitazione, intorno alle 13 di mercoledì, alla fermata dell'autobus della linea 4, davanti alla stazione ferroviaria di Rimini. Un 39enne albanese è stato infatti aggredito e rapinato da un banda formata da tre uomini e da una donna: quest'ultima, una 43enne nomade con precedenti, è stata però arrestata dagli uomini delle Volanti della Polizia.





I FATTI. L'aggredito stava salendo sull'autobus quando, secondo la sua ricostruzione, la 43enne gli ha spruzzato dello spray al peperoncino sul volto. Nel tentativo di fermarla, è stato raggiunto da dei colpi al volto. Nel contempo altri tre uomini, uno dei quali di taglia robusta e armato di coltello, lo hanno aggredito, a calci e pugni, prima dell'intervento della pattuglia dell'Esercito, in servizio di vigilanza nel piazzale della stazione. I rapinatori sono scappati portando via un orologio Tag Heuer Carrera che il malcapitato portava al polso, del valore di 2800 euro. La donna però è stata fermata e arrestata dalla Polizia.





IL RICONOSCIMENTO. Il 39enne, che stava ricevendo le cure del personale sanitario, ha notato la 43enne "scortata" dagli agenti e l'ha subito riconosciuta come la responsabile dell'aggressione con lo spray al peperoncino. La donna è stata così arrestata per rapina pluriaggravata in concorso. La Polizia ha intensificato le indagini per risalire all'identità dei suoi complici.