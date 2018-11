Sabato inaugura il villaggio natalizio 'Riccione Ice Carpet': le modifiche alla viabilità

Attualità

Riccione

| 15:37 - 22 Novembre 2018

Inaugura sabato 24 novembre il villaggio natalizio Riccione Ice Carpet, con allestimenti, attrazioni e scenografie urbane che “vestiranno” il centro della città fino a gennaio.

Per preservare l’allestimento e far sì che conservi le sue caratteristiche così come concepite, l’amministrazione comunale ha richiesto la collaborazione dei cittadini residenti nell’area interessata e degli operatori definendo previsioni che regolano l’accesso stesso all’Ice Carpet.

Così come per le passate edizioni, sia quindi per esigenze tecniche sia per motivi di sicurezza in considerazione delle direttive di “safety e security”, sono previste modifiche alla viabilità, in vigore dalle ore 7 del 23 novembre fino al 8 gennaio 2019.

I divieti di transito e sosta, con rimozione forzata dei veicoli - eccetto i veicoli a servizio di polizia, di soccorso e/o emergenza sono previsti in: viale Dante (nel tratto tra viale Galli e viale Bellini, tra viale Bellini e viale Parini tra viale Parini e viale Ceccarini); piazzale Ceccarini; viale Ceccarini (nel tratto tra viale Catullo e viale Milano e in quello tra viale Milano e il lungomare della Repubblica); viale Gramsci (nel tratto tra viale Ceccarini e viale Corridoni).

Per venire incontro alle esigenze dei residenti, relativamente alla sosta dell’auto, l’amministrazione comunale ha previsto dei pass gratuiti per parcheggiare anche nelle zone di sosta a pagamento nei pressi delle rispettive abitazioni.