Fatturazione elettronica, a Rimini un seminario gratuito per scoprire cosa cambia

| 14:46 - 22 Novembre 2018

Si svolge venerdì 23 novembre alle ore 10:00 il seminario gratuito “Fatturazione elettronica, le novità per le imprese”, organizzato dall’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Rimini. L’EBC di Rimini, composto dalle rappresentanze territoriali di Confcommercio – Imprese per l’Italia, Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs –Uil, propone questo seminario rivolto a tutti gli operatori del settore Terziario, alle aziende e ai lavoratori aderenti.

Dal 1° gennaio 2019, infatti, tutti i titolari di Partita IVA, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere fatture elettroniche. Nel seminario verranno spiegate le modalità di compilazione e trasmissione, i vantaggi e la possibilità di evitare l’incremento dei costi legati a questa nuova disposizione.

I lavori si svolgeranno nell’Auditorium di Confcommercio della provincia di Rimini, in viale Italia 9/11. Ai soli fini organizzativi si prega di confermare la presenza inviando una mail a: info@ebcrimini.it