FOTO: procedono a ritmo serrato i lavori della scuola primaria Riccione Paese

Attualità

Rimini

| 14:41 - 22 Novembre 2018

Sopralluogo giovedì mattina per l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti alla scuola primaria Riccione Paese con il dirigente, i tecnici comunali e i responsabili dell’impresa esecutrice organizzato per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori.



Dai riscontri effettuati risulta che gli interventi partiti nei mesi scorsi, senza pausa incluso il mese di agosto, stanno procedendo a ritmo sostenuto. I lavori di miglioramento sismico, svolti e in corso d’opera, riguardano le murature portanti, i solai al primo piano, l’impalcato del sottotetto, fondazioni, soffitti e controsoffitti e coperture in legno. Sono inoltre in corso quelli relativi alla realizzazione di nuove porte, infissi, pavimentazione, controsoffitti e servizi per disabili.



“Dopo i lavori al primo stralcio , la seconda e decisiva fase attualmente in corso- dichiara l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti – rimette completamente a nuovo questo storico complesso scolastico inaugurato nel 1907, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione dell’intero stabile dal punto di vista sismico ed energetico. Rispetto al progetto originario abbiamo deciso di rinnovare tutto l’impianto elettrico per far fronte, anche su segnalazione delle stesse maestre, alle esigenze didattiche legate alle nuove dotazioni tecnologiche. Un ulteriore intervento che, sommato alla sistemazione del giardino e ad altri interventi manutentivi, consentirà di avere una scuola di qualità, bella e in sicurezza. Nei prossimi giorni avremo un incontro specifico con la ditta per definire nel dettaglio il cronoprogramma da condividere con i dirigenti scolastici e i rappresentanti d’istituto. Proprio oggi cade la Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole. Sono convinta che queste siano il luogo migliore per promuoverne la cultura, che passa necessariamente nella prevenzione e volontà di realizzare e mantenere le nostre scuole nelle migliori condizioni possibili a partire da profondi interventi di miglioramento sismico”.



Il costo complessivo dell’intervento alla scuola Riccione Paese che ha una superficie complessiva di 485 mtq, distribuiti tra il piano rialzato e il primo, ammonta a 722.000 euro.