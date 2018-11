In cammino per le vie di Rimini per dire no alla violenza sulle donne: torna l'iniziativa 'E' per te'

Attualità

Rimini

| 14:01 - 22 Novembre 2018

A Rimini torna la camminata per dire no alla violenza sulle donne. "E per te", la camminata cittadina è in programma sabato 24 novembre, come di consueto organizzata dal Comune di Rimini , dall’Associazione Rompi il Silenzio e dall'associazione “la Pedivella”, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne. "E' per te" è nel dettaglio "Una camminata per il centro storico, per ribadire il no ad ogni violenza di genere e per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" . Si parte alle 16, con punto di ritrovo all'Arco D'Augusto. La camminata, dalle 16.30, attraverserà il centro storico, farà tappa all'interno del Centro Educativo Italo Svizzero dove sarà accolta da bimbi, insegnanti e genitori, per poi terminare in Piazza Tre Martiri. Ad accogliere il corteo al termine del percorso ci sarà un flash mob, musica, dj set e merenda.



Il percorso nel dettaglio:

Arco d'Augusto

Parco Cervi

via Galeria

piazzale Gramsci

ingresso al Ceis da via Vezia dove si farà una breve sosta 15 minuti circa

uscita dal Ceis in via Anfiteatro

via Cornelia

via Castelfidardo

via IV Novembre

arrivo e manifestazione finale Piazza Tre Martiri