Firmato accordo tra Rimini Fiera e San Patrignano per sviluppare insieme progetti commerciali

Attualità

Rimini

| 13:56 - 22 Novembre 2018

Qualità, competenze e nuovo business. La Comunità di San Patrignano e Italian Exhibition Group (IEG) hanno firmato giovedì 22 novembre un protocollo d’intesa che, cogliendo le rispettive esperienze, mira a sviluppare e promuovere comuni progetti commerciali e strategici. Alcune delle categorie rappresentate nel calendario di IEG, infatti, si prestano infatti allo sviluppo di produttive sinergie con San Patrignano. E’ il caso del Fashion, con la fiera “Origin Passion & Beliefs” dedicata ai contoterzisti dell’accessoristica moda, un settore dove San Patrignano è ben presente con la manifattura dei pellami. Oppure quello dell'ampio settore della sostenibilità, dove, correlando una fiera di calibro internazionale come Ecomondo e il prestigioso Sustainable Economy Forum di San Patrignano, potranno scaturire nuovi progetti sulla circular economy.





Anche nell'ambito di sport e benessere, la promozione di stili di vita sani, appuntamenti come RiminiWellness o Sportdance possono prestarsi all’organizzazione eventi fuori salone, basti pensare al maneggio o all’Arena Verde di San Patrignano, ma anche al collegamento con il Progetto di Prevenzione WE FREE dedicato agli studenti e alle famiglie e inserimento della Comunità

Reciprocità di business anche in ambito congressuale, sia con la valutazione da parte di San Patrignano di una possibile assegnazione a IEG di eventi eccedenti la capacità di assorbimento delle strutture della Comunità, sia con la valutazione da parte di IEG di offrire ai propri Clienti l’organizzazione di ristorazione o riunioni o team building esperienziali a San Patrignano a completamento del programma e soggiorno fieristico-congressuale.

IEG ospiterà poi all’interno del quartiere di Rimini un temporary shop coi prodotti di San Patrignano e la Comunità avrà l’occasione di partecipare agli eventi di IEG, per contestualizzare la attività di comunicazione istituzionale e fundraising.