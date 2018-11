Beach Tennis a coppie fisse, concluso il master finale al Garden Rimini

Sport

Rimini

| 12:10 - 22 Novembre 2018

Si è concluso con il master finale il 1° campionato femminile di beach tennis a coppie fisse del 2018 al Garden Sporting Center e la vittoria finale è andata al team composto da Del Chierico, Gasparini, Pulanich e Turchetti.

Al campionato, disputato sui campi della Polisportiva riminese, hanno partecipato otto squadre con giocatrici provenienti da Rimini, Cesena, Pesaro e San Marino che si sono sfidate per cinque tappe di qualificazione e super master finale ad eliminazione diretta.

L'atto conclusivo della finale ha visto in campo una coppia pesarese composta da Cinzia Del Chierico e Sonia Gasparini opposte ad una coppia proveniente da San Marino composta da Isa Censoni e Lucia Gualandra. La vittoria è andata alla coppia pesarese con il punteggio di 6/5 6/2 al termine di un’ottima partita disputata da tutte e quattro le giocatrici, con Del Chierico/Gasparini più concrete e determinate in tutti i punti importanti del match, soprattutto nel primo set molto equilibrato; nel secondo set il lieve calo della coppia sanmarinese ha consentito alle pesaresi di aggiudicarsi il match in due set.

Classifica finale:

3 class: squadra composta da: Alice Negri-Valentina Gianessi-Melina Marcelletti-Gloria Mazzotti

3 class: squadra composta da: Roberta Venturi-Gaia Domeniconi-Stefania Betti

2 class: squadra composta da: Isa Censoni-Lucia Gualandra-Elisa Macrelli

1 class: squadra composta da: Cinzia Del Chierico-Sonia Gasparini-Vanessa Pulanich-Stefania Turchetti

Prossimo appuntamento domenica 9 dicembre con un torneo doppio misto a coppie fisse

Nella foro la coppia vincitrice del campionato