Cacciatore scomparso in Valmarecchia, ma il cellulare squilla ancora: si cerca senza sosta

Cronaca

Poggio Torriana

| 09:40 - 22 Novembre 2018

Sono in corso le ricerche di un cacciatore 58enne di Poggio Torriana di cui non si hanno più notizie da mercoledì sera. L'uomo in tenuta da caccia, era uscito di casa con due cani nel pomeriggio. Non vedendolo rientrare dopo le 21 i familiari hanno dato l'allarme. Le ricerche si sono concentrate nelle colline tra Poggio Torriana, Sogliano e Case Bruciate vicino al fiume Uso in una zona non particolarmente impervia ma con fitta vegetazione. Grande dispiegamento di forze sul posto: Vigili del Fuoco di Rimini e Novafeltria, Carabinieri di Verucchio, Soccorso alpino, personale del 118, l'elicottero dell'Aeronautica e unità cinofile. E' stata trovata l'auto dell'uomo, di proprietà del padre. Il cellulare del cacciatore è attivo e suona libero mentre, stranamente, non si è sentito il latrare dei cani che erano con lui. Le ricerche si sono protratte fino alle 2 di notte e sono riprese con la luce del giorno verso le 7.











Seguiranno aggiornamenti