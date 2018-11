Calcio Eccellenza, la Fya Riccione ko al Nicoletti nel derby con la Marignanese 1-2. La crisi si aggrava

Sport

Riccione

| 23:17 - 21 Novembre 2018

Nel recupero della tredicesima giornata del campionato di Eccellenza la Marignanese passa al Nicoletti battendo per 2-1 la Fya Riccione alla quarta sconfitta di fila. Non è servito, almeno per il momento, neppure il cambio di panchina per dare una scossa alla squadra biancazzurra. Al 10′ la Marignanese passa: traversone in mezzo all’area piccola, Passaniti smanaccia il pallone e Donati in qualche modo spinge la palla in porta. Al 27′ ancora Donati protagonista, il numero 9 ospite controlla e da fuori area lascia partire una fucilata che si infila nell’angolino. Nella ripresa al 16' accorcia le distanze la formazione di Lorenzi, al debutto sulla panchina riccionese dopo l'esonero di Giorgi. Cross di Cuomo, Docente stoppa la palla e calcia a botta sicura, la conclusione viene sporcata ed arriva sui piedi di Grimellini che insacca. La Fya cerca di pareggiare i conti, Docente ha la palla buona, ma l'occasione non si realizza. In virtù di questo risultato la Marignanese balza al secondo posto agganciando il Castelfranco a quota 38 alle spalle della leader Alfonsine, mente la Fya scivola al penultimno posto con 11 punti aggravano la sua posizione.



IL TABELLINO





Fya Riccione: Passaniti, Sottile, Piscaglia, Lunadei, Ioli, Censoni, Cecchetti(10' st.Merli), Alberigi, Docente, Grimellini(30' st. Zafferani), Cuomo. A disp. Rapisarda, Ghiggini, Perazzini, Mani, Grimaldi,Pari, Di Marzio All. Lorenzi

Marignanese: Azzolini, Salvatori, Moretti, Conti, Dominici, Sanchi A. Tonelli(18' st. Notariale), Fabbri, Donati(25' st. Pensalfine), Santoni, Carnesecchi A disp. Gargamelli, Tontini, Samba, Sanchini G., Romani, Crescentini, Generali. All. Lilli

Arbitro: Sangiorgi (Imola)

Assistenti Cornacchia (Lugo), Saccone (Forlì)

Reti: 10′, 27’Donati, 61′ Grimellini

Note: Ammoniti: Ioli, Alberigi, Notariale.